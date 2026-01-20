Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не согласен с претензиями Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
- В ведомстве обвиняют Газизова в «неосновательном обогащении».
- С февраля 2021-го по октябрь 2025 года он не выплачивал проценты за пользование чужими средствами.
- Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 17 февраля.
- От Газизова требуют возместить 1,1 миллиона рублей.
«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде.
Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит», – сказал Газизов.
Источник: ТАСС