Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не согласен с претензиями Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

В ведомстве обвиняют Газизова в «неосновательном обогащении».

С февраля 2021-го по октябрь 2025 года он не выплачивал проценты за пользование чужими средствами.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 17 февраля.

От Газизова требуют возместить 1,1 миллиона рублей.

«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде.

Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит», – сказал Газизов.