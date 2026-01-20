Бывшего гендиректора «Спартака» обвинили в неосновательном обогащении

На бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова подали в суд с требованием возместить 1,1 миллион рублей.

Сейчас он занимает аналогичную должность в «Динамо Мх».

«Иск на спортивного функционера подало Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. В ведомстве обвиняют Газизова в «неосновательном обогащении».

С февраля 2021-го по октябрь 2025 года он не выплачивал проценты за пользование чужими средствами. Предварительное заседание назначено на 17 февраля», – написал источник.