Бывшего гендиректора «Спартака» обвинили в неосновательном обогащении

На бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова подали в суд с требованием возместить 1,1 миллион рублей.
Сейчас он занимает аналогичную должность в «Динамо Мх».
«Иск на спортивного функционера подало Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. В ведомстве обвиняют Газизова в «неосновательном обогащении».
С февраля 2021-го по октябрь 2025 года он не выплачивал проценты за пользование чужими средствами. Предварительное заседание назначено на 17 февраля», – написал источник.
- Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- Назначение в «Динамо Мх» он получил в июле 2023 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza