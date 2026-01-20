Введите ваш ник на сайте
Бубнов сообщил о хронической травме новичка «Зенита»

20 января, 22:55
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о состоянии здоровья Игоря Дивеева, сменившего ЦСКА на «Зенит».

«По Дивееву есть две информации: есть официальная информация Николича, когда он работал, что у Дивеева хроническая травма ахилла, и он выбывал даже, по-моему, чуть ли не на сезон; а сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Он говорит, что вообще в ужасе, как с такими травмами его берeт «Зенит».

Там, говорит, вообще у человека очень серьeзные проблемы с травматизмом. Кстати, когда медосмотр прошeл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить.

Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда. Поэтому они и называются хроническими», – заявил Бубнов.

  • Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Бубнов Александр
Бромантан
1768943028
Да без разницы. Дивеев нужен Зениту чтобы чуть перетерпеть до введения нового лимита. А уж с лимитом в каждой команде станет столько качественных цз, выбирай не хочу!
Прокс
1768973934
Ну главного санитара слушать точно не надо!!!
