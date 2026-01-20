Галактионов прокомментировал состояние Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о форме новичка команды Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом.

Клуб показал, что у него 68,3 кг при росте 164 см.

Сегодня Вера сыграл за «Локо» в товарищеском матче и забил гол.

«Неоднократно говорил, что Лукас – высококвалифицированный футболист. Все понимают его уровень и качество игры, его футбольные качества.

То, что длительный перерыв не прошел бесследно для его функциональной готовности, это так. Но у нас есть время привести его, так скажем, в боевое состояние.

И шаг за шагом мы это делаем. Вы видите, он хорошо двигается, проходят его индивидуальные сильные качества», – заявил Галактионов.