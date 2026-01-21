Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3

«Реал» крупно выиграл в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридцы дома разгромили «Монако» со счетом 6:1.
Винисиус Жуниор забил сам и оформил ассистентский хет-трик. В активе Килиана Мбаппе дубль.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 84-й минуте.
Лига чемпионов. 7 тур
Реал - Монако - 6:1 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 5; 2:0 - К. Мбаппе, 26; 3:0 - Ф. Мастантуоно, 51; 4:0 - Т. Керер, 55 (в свои ворота); 5:0 - Винисиус, 63; 5:1 - Д. Тезе, 72; 6:1 - Д. Беллингем, 80.
Источник: «Бомбардир»