  • Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3

Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3

21 января, 00:55
6

«Реал» крупно выиграл в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы дома разгромили «Монако» со счетом 6:1.

Винисиус Жуниор забил сам и оформил ассистентский хет-трик. В активе Килиана Мбаппе дубль.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 84-й минуте.

Лига чемпионов. 7 тур
Реал - Монако - 6:1 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 5; 2:0 - К. Мбаппе, 26; 3:0 - Ф. Мастантуоно, 51; 4:0 - Т. Керер, 55 (в свои ворота); 5:0 - Винисиус, 63; 5:1 - Д. Тезе, 72; 6:1 - Д. Беллингем, 80.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Реал
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768964003
Это потому, что, великий Карпин дал советы перед матчем Головину, а я говорил, советы эти слушать нельзя))
Ответить
Император 1
1768967629
Всё из-за советов Карпина
Ответить
biber.ru
1768970741
Показали шавкам место.
Ответить
k611
1768979051
Советы Карпина Головину не помогли...
Ответить
