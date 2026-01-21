Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3

«Реал» крупно выиграл в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы дома разгромили «Монако» со счетом 6:1.

Винисиус Жуниор забил сам и оформил ассистентский хет-трик. В активе Килиана Мбаппе дубль.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 84-й минуте.