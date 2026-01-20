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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Реал - Монако
Реал - Монако: обзор матча 20 января 2026
Реал
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
6 : 1
Завершен
Монако
5'
К. Мбаппе
26'
К. Мбаппе
51'
Ф. Мастантуоно
55'
Т. Керер (АГ)
63'
Винисиус
80'
Д. Беллингем
72'
Д. Тезе
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Монако
Завершен
90'
+3'
84'
Замена
Люка Миша
️️️️➡️️
Александр Головин
ГОЛ! 6:1!
Джуд Беллингем
80'
Замена
Фран Гарсия
️️️️➡️️
Эдуардо Камавинга
76'
Замена
Дани Карвахаль
️️️️➡️️
Арда Гюлер
76'
73'
Замена
Джордж Иленихена
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
73'
Замена
Аладжи Бамба
️️️️➡️️
Денис Закария
72'
ГОЛ! 5:1!
Джордан Тезе
Замена
Гонсало Гарсия
️️️️➡️️
Франко Мастантуоно
70'
ГОЛ! 5:0!
Винисиус
63'
61'
Замена
Мамаду Кулибали
️️️️➡️️
Ансу Фати
61'
Замена
Кассум Уаттара
️️️️➡️️
Вандерсон
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Тило Керер
Пас отдал
Винисиус
55'
ГОЛ! 3:0!
Франко Мастантуоно
Пас отдал
Винисиус
51'
Замена
Даниэль Себальос
️️️️➡️️
Рауль Асенсио
46'
Желтая карточка
Джуд Беллингем
45'
Травма
Рауль Асенсио
45'
45'
+2'
33'
Желтая карточка
Денис Закария
ГОЛ! 2:0!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Винисиус
26'
ГОЛ! 1:0!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Федерико Вальверде
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
33
Pol Fortuny
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
24
Хейсен
8
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
10
Беллингем
7
Винисиус
30
Мастантуоно
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-3-3-1
16
Кен
5
Керер
3
Дайер
4
Тезе
2
Вандерсон
6
Закария
12
Энрике
11
Аклиуш
10
Головин
31
Фати
20
Балогун
6
Камавинга
20
Гарсия
20
Гарсия
6
Камавинга
8
Гюлер
2
Карвахаль
2
Карвахаль
8
Гюлер
17
Асенсио
19
Себальос
19
Себальос
17
Асенсио
30
Мастантуоно
16
Гарсия
16
Гарсия
30
Мастантуоно
2
Вандерсон
20
Уаттара
20
Уаттара
2
Вандерсон
6
Закария
23
Бамба
23
Бамба
6
Закария
31
Фати
28
Кулибали
28
Кулибали
31
Фати
10
Головин
19
Миша
19
Миша
10
Головин
20
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
20
Балогун
Остались в запасе
Реал
Монако
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Реал
Точно не сыграют
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Альваро Каррерас
ЛЗ
Браим Диас
АП
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Ламин Камара
ЦП
Крепин Дьятта
ПВ
Вут Фас
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Статистика матча Реал - Монако
1
1
Всего ударов по воротам
25
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
11
Количество передач
482
509
Сейвы
5
1
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
20
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.86
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-2.34
-2.34
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
73599
Где смотреть матч:
Okko
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2 : 0
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0 : 1
17.05.2026
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2 : 0
14.05.2026
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Испания. Примера, 35 тур
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2 : 0
10.05.2026
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Эспаньол
0 : 2
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Реал
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5 : 4
17.05.2026
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Монако
0 : 1
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