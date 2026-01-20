Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Зенит» находится на грани серьезного кризиса.

Зимой петербургскую команду покинут Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

После этого единственным форвардом в «Зените» останется Александр Соболев.

«Если Кассьерра уходит из «Зенита», то, как говорится, надо сушить лапки. Семаку некем играть, абсолютно. Соболев будет, что ли, один? На столба будет команда играть?

Это другая система игры абсолютно. Они поменяли Гонду на Дивеева, вот они и будут как два столба играть.

«Зенит» так очень крупно залетит, без вопросов. Без нападающих у Семака ничего не получится», – заявил Пономарев.