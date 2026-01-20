Введите ваш ник на сайте
Юран дал совет Батракову

20 января, 13:51
5

Российский тренер Сергей Юран призвал Алексея Батракова не спешить с трансфером из «Локомотива» в европейский клуб.

– Безусловно, Алексей Батраков может вырасти в большого игрока, но он пока что находится на стадии развития.

Считаю, что ему нужно еще пару лет поиграть, заматереть, потому что в таком возрасте футболистам свойственна нестабильность.

– Когда Батраков будет готов к переезду в Европу?

– Батракову нельзя спешить, потому что в европейских первенствах другой уровень сопротивления, другой уровень интенсивности. В Европе дают один шанс, второго не будет.

Пусть посмотрит на то, в какой ситуации оказался Арсен Захарян, который, как только заиграл в «Динамо», сразу перешел в «Реал Сосьедад», а теперь сидит на скамейке запасных.

Считаю, что Батракову нужно доиграть этот сезон и провести еще как минимум один в «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Юран Сергей
  • Читайте нас: 