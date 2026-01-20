Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба

Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин назвал лучших вратарей клуба в российской истории.

– В голову всплывают двое: Слава Малафеев и Рома Березовский. А кто-то еще до их уровня пока так стабильно не дошел.

– Возможно, Лунев, с которым «Зенит» брал чемпионства?

– Возможно. Но у меня только две фамилии всплывают на данный момент. По количеству и всему остальному. Все-таки первый трофей в российской истории был при Березовском добыт. А, Слава, все понятно.

Все остальные были в команде и принимали участие, но не хочется никого обидеть. Были Лодыгин, Лунев и Миша Кержаков. Сейчас ребята прогрессируют. Кого-то рядом поставить с теми двумя фамилиями мне тяжело.