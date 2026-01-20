Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба

Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин назвал лучших вратарей клуба в российской истории.
– В голову всплывают двое: Слава Малафеев и Рома Березовский. А кто-то еще до их уровня пока так стабильно не дошел.
– Возможно, Лунев, с которым «Зенит» брал чемпионства?
– Возможно. Но у меня только две фамилии всплывают на данный момент. По количеству и всему остальному. Все-таки первый трофей в российской истории был при Березовском добыт. А, Слава, все понятно.
Все остальные были в команде и принимали участие, но не хочется никого обидеть. Были Лодыгин, Лунев и Миша Кержаков. Сейчас ребята прогрессируют. Кого-то рядом поставить с теми двумя фамилиями мне тяжело.
- Березовский был вратарем «Зенита» в 1994–2000 годах. С ним клуб выиграл Кубок России.
- Малафеев выступал за петербуржцев с 1999 по 2016 годы. В составе клуба он выиграл 13 трофеев, в том числе 4 титула чемпиона России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: «Спорт день за днём»