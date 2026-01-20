Губерниев высказался о возможном назначении Слуцкого в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, смог ли бы Леонид Слуцкий привести московский «Спартак» к успеху.

«Сейчас есть категория тренеров, с которыми «Спартак» точно играть хуже не будет. Там тот же Талалаев, я думаю, Черчесов и Слуцкий из той же когорты. Для «Спартака» в далеком или недалеком будущем это хорошие варианты. Но «Спартак» идет своим путем, и Слуцкий, я думаю, тренировать «Спартак» не будет никогда.

Дело в том, что московский «Спартак», видимо, вкладывается в производство грабель, чтобы потом по ним ходить. Акционеры, видимо, там не только нефтяные, но они ещe и грабли делают. Потом их бросают по всему Тушино и ходят по ним, по граблям, дзынь-дзынь-дзынь. Они уже никуда не смотрят, только на грабли и на лоб», – сказал Губерниев.