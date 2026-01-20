Введите ваш ник на сайте
Губерниев высказался о возможном назначении Слуцкого в «Спартак»

20 января, 11:20
22

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, смог ли бы Леонид Слуцкий привести московский «Спартак» к успеху.

«Сейчас есть категория тренеров, с которыми «Спартак» точно играть хуже не будет. Там тот же Талалаев, я думаю, Черчесов и Слуцкий из той же когорты. Для «Спартака» в далеком или недалеком будущем это хорошие варианты. Но «Спартак» идет своим путем, и Слуцкий, я думаю, тренировать «Спартак» не будет никогда.

Дело в том, что московский «Спартак», видимо, вкладывается в производство грабель, чтобы потом по ним ходить. Акционеры, видимо, там не только нефтяные, но они ещe и грабли делают. Потом их бросают по всему Тушино и ходят по ним, по граблям, дзынь-дзынь-дзынь. Они уже никуда не смотрят, только на грабли и на лоб», – сказал Губерниев.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Губерниев Дмитрий
СильныйМозг
1768898065
Мыло они производят и роняют по всему тушину. Пригласят специалистов и игроков, потом за мылом тянутся и они их дзынь-дзынь-дзынь.
Ответить
nik55
1768899606
тупой губошлеп
Ответить
subbotaspartak
1768902539
При чём здесь губошлёпов? Какой другой губошлёп его допрашивает?
Ответить
Бумбраш
1768903233
Гребец на лодках без моторов опять перданул губищами)))
Ответить
R_a_i_n
1768904130
Мне кажется скоро к губошлепу придут люди в черных костюмах, а на следующий день он будет везде писать о любви к Спартаку)
Ответить
Anatolcherrrdan
1768904315
Ответить
NewLife
1768907426
Согласен с губашлепом, если речь идет о спартаковской команде КВН))
Ответить
bashnat013
1768907898
Слуцкого даже не называй иди сам Спартак тренируй!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768912190
видимо, у губошлепа еще в детстве мозг удалили после опытов... охинею вечно несет
Ответить
Странник 09
1768975568
Когда тебе язык прострелят биатлонисты? Болтаешь много не в тему
Ответить
