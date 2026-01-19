Мусаев прояснил будущее Перрена в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе Гаэтана Перрена из клуба.
– Что произошло с Перреном в первые полгода в «Краснодаре»?
– Во-первых, травмы. В конце лета он стал основным игроком, Батчи сел, и потом одна травма, другая, до этого тоже были травмы, поэтому с травмами все скомкалось.
Плюс Батчи понял, что такая серьезная конкуренция: стал лучше, прибавил. Матч с ЦСКА – очень хорошая игра со стороны Батчи.
Да, Перрен статусный игрок, но если мы считаем, что Батчи лучше, будет играть Батчи. Выиграет Перрен у него конкуренцию, либо у Виктора Са, будет играть он.
Перрен может играть еще и «десятку». Он тоже понимает, где ему нужно прибавить, что ему нужно делать, чтобы попасть в состав.
– Перрен к вам не подходит и не просит объяснить, что с ним не так?
– Ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Я сам к нему подхожу, иногда он подходит. Я объясняю, почему его сегодня не выпустили, что он должен сделать.
Ему становится легче, и он идет работать. Он максималист, играл почти без замен всегда.
– На вторую часть сезона вы на него рассчитываете?
– Буду стараться делать все, чтобы он влился именно в игровом плане.
– Пошли слухи про уход, про «Монако».
– Может быть, на чем-то они и не беспочвенны, но мы не хотим его отдавать.
– Они хотят, а вы не хотите отдавать?
– Я не знаю насчет «Монако», знаю насчет интереса другого клуба, но мы не отдадим его. Сейчас разгар идет, борьба за чемпионство.
– Он к вам не подходил с просьбой отпустить его?
– Говорит, что будет бороться, доказывать.
- В июле Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» за 5 млн евро.
- Его статистика: 20 матчей, 2 гола, 4 ассиста.