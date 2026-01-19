Карпина раскритиковали за поездку в Испанию

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на визит Валерия Карпина в Сан-Себастьян.

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

Российский полузащитник Арсен Захарян игру с «Барсой» пропускал из-за мышечной травмы.

«Обычно главный тренер едет смотреть футболиста из своей сборной, которого хочет пригласить. Валерий Георгиевич, уверен, полетел за счeт федерации на просмотр Захаряна. Как же непрофессионально работает сборная, не зная, что Захарян не участвует в матче.

Понимаю желание Валерия Георгиевича. Сан-Себастьян – симпатичный городок, много мишленовских ресторанов. Если это за счeт федерации, почему бы не отдохнуть?

Это смешно, когда ты едешь смотреть игрока, а он травмированный и не играет. В Москве холодно, В Дубае тоже не то, а в Сан-Себастьян поехать за счeт РФС можно», – сказал Селюк.