Карпина раскритиковали за поездку в Испанию

19 января, 21:39
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на визит Валерия Карпина в Сан-Себастьян.

  • Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).
  • Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.
  • Российский полузащитник Арсен Захарян игру с «Барсой» пропускал из-за мышечной травмы.

«Обычно главный тренер едет смотреть футболиста из своей сборной, которого хочет пригласить. Валерий Георгиевич, уверен, полетел за счeт федерации на просмотр Захаряна. Как же непрофессионально работает сборная, не зная, что Захарян не участвует в матче.

Понимаю желание Валерия Георгиевича. Сан-Себастьян – симпатичный городок, много мишленовских ресторанов. Если это за счeт федерации, почему бы не отдохнуть?

Это смешно, когда ты едешь смотреть игрока, а он травмированный и не играет. В Москве холодно, В Дубае тоже не то, а в Сан-Себастьян поехать за счeт РФС можно», – сказал Селюк.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Барселона Реал Сосьедад Захарян Арсен Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1768850649
За такое и в нос получить можно, если #Валераверим за свой счет слетал)))
Ответить
Artemka444
1768851788
Ой просто ******** этот селюк Хотя все такие агенты Хотя нет, дегенераты из воздуха деньги делать не умеют, как эти все агенты и шарлатаны
Ответить
Povedkin
1768852513
В Москве холодно, В Дубае тоже не то======Сказал Селюк проживающий в Барселоне.Называющий себя гражданином мира. Владеющий виллой в Льорет-де-Мар. Гы гы
Ответить
Александр Алаир
1768858092
селюк, ты конченный
Ответить
САНЁК17
1768884284
Это не агент а сплетница
Ответить
