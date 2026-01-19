Дивеев ответил, будет ли праздновать гол в ворота ЦСКА

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящих матчах с ЦСКА, за который он выступал с 2019 года.

– Уже совсем скоро «Зенит» встретится с ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ.

– Причем в 10 утра.

– А в чемпионате это будет игра 28-го тура в мае. Будете ждать этого матча с особым нетерпением?

– Да. Не стану скрывать – хочется сыграть на «ВЭБ Арене». Мне это будет приятно.

– Почему такое предполагаете?

– В соцсетях писали на эту тему всякую чушь. В большинстве, конечно, поддерживали. Поблагодарили за шесть лет в ЦСКА, пожелали удачи, новых достижений. Посмотрим, что будет на стадионе. Это ведь интересно!

Примерно так же, как когда выходишь на игру со «Спартаком». Там ведь такой гул стоит. Меня это заводит.

– Если волею судьбы забьете ЦСКА, то будете праздновать?

– Нет. Из уважения к клубу и команде.