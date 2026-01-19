Непомнящий: «До Баринова ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой»

Экс-советник ЦСКА Валерий Непомнящий оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«В ЦСКА, кроме Акинфеева, некому было создавать мужскую атмосферу. ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой. Трансфер Баринова – хороший ход для армейцев. Вся команда сейчас понимает, что нет единого и мощного кулака, который был при братьях Березуцких и Игнашевиче плюс Акинфееве. Когда все знали, что ЦСКА умеет постоять за себя.

Армейцы неплохо играют, Баринов обладает жeстким и твeрдым характером, которого не было у ЦСКА. Мне кажется, он быстро вольeтся в состав», – сказал Непомнящий.