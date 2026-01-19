Джон переходит в «Зенит»: подробности сделки

Трансфер атакующего полузащитника «Брагантино» Джона Джона в «Зенит» полностью согласован.

Петербургский клуб заплатит за него 18,5 миллиона евро + 1,5 миллиона в виде бонусов.

20 процентов от суммы сделки достанется «Палмейрасу».

23-летний футболист в ближайшее время отправится в Россию для прохождения медицинского обследования.