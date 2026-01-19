Гойкович: «За последние 3-4 года все забыли про российский футбол»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о результатах «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«В «Спартаке» нужен результат. Если он есть, у тебя все хорошо, если нет, тогда все плохо. Станкович в первый сезон занял только четвертое место, а в «Спартаке» всегда нужно бороться только за чемпионство.

Как на это отреагировали в Боснии? В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно», – сказал Гойкович.