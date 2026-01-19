Мбаппе высказался о свисте болельщиков «Реала» в адрес Винисиуса

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе встал на защиту своего партнера по команде Винисиуса Жуниора.

«Пусть болельщики освистывают всех футболистов. Не нужно выделять одного. Вот это мне не нравится.

Мы плохо выступаем как команда. Это общая вина, а не только Винисиуса.

Не считаю, что болельщики «Реала» настроены против нас. Они злятся, но я уверен, что будут поддерживать нас», – сказал Мбаппе.