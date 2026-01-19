Введите ваш ник на сайте
  • Тихонов – о Дзюбе: «Кроме отвращения и позора эта фамилия ничего не вызывает»

Тихонов – о Дзюбе: «Кроме отвращения и позора эта фамилия ничего не вызывает»

19 января, 15:12
30

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов вновь раскритиковал форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

«Я вообще к нему никак не отношусь и считаю, что обсуждать такую одиозную личность нецелесообразно. Я не вижу никаких положительных факторов от Артeма Дзюбы. Это болезнь нашего российского общества обсуждать подковерные, постельные игры. Нас не интересует ни прошлое, ни настоящее, но нас интересует Дзюба. Это наше общество гнилое поднимает вот такие темы. Больше я ничего не могу сказать.

У нас нет, что ли, персонажей нормальных? Вы кого поднимаете? Этого подонка? Нашeлся у нас Марадона, Пеле. А когда он играл нормально? Несколько матчей за свою карьеру, но его обсуждает вся Россия. Нет цензуры! Это какой пример мы подаем молодежи? Я скажу, что кроме отвращения и позора эта фамилия ничего не вызывает. Я же созваниваюсь со многими живыми футболистами и прочими, все просто возмущаются. И вы поднимаете этого отщепенца на газетные страницы. Зачем? Забыть его надо. Он же делает это специально, чтобы его не забыли, устраивает скандалы. Забыть его как самое позорное прошлое российского футбола. Как говорится, в высоком доме чаще бывает чердак запущен», – сказал Тихонов.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
  • В этом сезоне 37-летний нападающий забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ.

...уефан
1768829106
...ноздри рвати да на кол сажати! Обоих...
Ответить
subbotaspartak
1768832800
А ты стрелять не разучился?
Ответить
СильныйМозг
1768835732
Стыдно за мясных.
Ответить
NewLife
1768836084
зюба - отвратительный персонаж.
Ответить
Дырокол
1768837464
За писаку тоже стыдно! А сам то он хто?
Ответить
Povedkin
1768839539
А недавно тут статья была--"Тихонов – о Дзюбе: «Я про идиотов комментарии не даю»" Не выдержал Тихонов.Гы гы
Ответить
sochi-2013
1768839784
ББР, это уже перебор! Зачем вы дедушку (79 лет) позорите? Чем он перед вами провинился?
Ответить
prtcs
1768885686
Всё по делу.
Ответить
crf57
1768904096
ТИХОНОВ молодец! Хорошо про этого полупокера сказал!Интеллект у Дзюбы на уровне дерева.
Ответить
polt
1769015501
Однако, желчный старикашка!
Ответить
