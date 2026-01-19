Юран – про обмен Дивеева на Гонду: «Российский тренер не согласился бы на эту сделку»

Российский тренер Сергей Юран не понимает целесообразность обмена игроками между ЦСКА и «Зенитом».
– Готовиться к весне армейцы будут без Игоря Дивеева, но с Лусиано Гонду. Как отреагировали на обмен с «Зенитом»?
– Думаю, что обмен Дивеева на Гонду – это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку.
Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать.
В общем, мне сложно понять этот трансфер.
- «Зенит» доплатил 2 млн евро в рамках сделки.
- Дивеев заключил с петербургским клубом контракт до 2029 года, соглашение Гонду с армейцами рассчитано до 2030 года.
Источник: «РБ Спорт»