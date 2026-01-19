Юран – про обмен Дивеева на Гонду: «Российский тренер не согласился бы на эту сделку»

Российский тренер Сергей Юран не понимает целесообразность обмена игроками между ЦСКА и «Зенитом».

– Готовиться к весне армейцы будут без Игоря Дивеева, но с Лусиано Гонду. Как отреагировали на обмен с «Зенитом»?

– Думаю, что обмен Дивеева на Гонду – это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку.

Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать.

В общем, мне сложно понять этот трансфер.