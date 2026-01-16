Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»

Экс-спартаковец Сергей Юран считает неэффективной работу московского клуба на трансферном рынке.

– Не считаете, что в том же «Краснодаре» так верно выстроен процесс, поскольку это частный клуб и владелец трепетно относится к своим деньгам?

– Частные клубы заточены на результат, потому что владелец дает деньги из своего кармана. И там подход правильный.

Заметьте: в «Краснодаре» никогда не было спортивного директора – иностранца. И там селекционный отдел работает хорошо – практически нет ошибок.

Южане высматривают игроков, ведут – не как у «Спартака», который купил нападающего [Ливая Гарсию] из средней греческой команды [АЕКа] за 20 миллионов.

Серьезные деньги – и ничего. За такое нужно сразу гнать спортивного директора и тренера.

Кто работает в селекционной службе «Спартака»? Кахигао, которого из Турции выгнали? Каким боком он у нас оказался? Очень сложно на все это смотреть.