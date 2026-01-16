Введите ваш ник на сайте
  • Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»

Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»

16 января, 13:56
7

Экс-спартаковец Сергей Юран считает неэффективной работу московского клуба на трансферном рынке.

– Не считаете, что в том же «Краснодаре» так верно выстроен процесс, поскольку это частный клуб и владелец трепетно относится к своим деньгам?

– Частные клубы заточены на результат, потому что владелец дает деньги из своего кармана. И там подход правильный.

Заметьте: в «Краснодаре» никогда не было спортивного директора – иностранца. И там селекционный отдел работает хорошо – практически нет ошибок.

Южане высматривают игроков, ведут – не как у «Спартака», который купил нападающего [Ливая Гарсию] из средней греческой команды [АЕКа] за 20 миллионов.

Серьезные деньги – и ничего. За такое нужно сразу гнать спортивного директора и тренера.

Кто работает в селекционной службе «Спартака»? Кахигао, которого из Турции выгнали? Каким боком он у нас оказался? Очень сложно на все это смотреть.

  • После назначения Кахигао «Спартак» потратил на трансферы 56,88 млн евро за два окна.

Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу 1
Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?» 4
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Юран Сергей
Юбиляр
1768561879
Что то слишком много Юрана последнее время! Гыгыгы.
Ответить
АК 68
1768563427
Серёга только Илюшей Садыговым восхищен, с которым он работал в Химках и в Турции
Ответить
Цугундeр
1768565098
" Надо как в Турции,посадят .." тренера в чан с дирьмом, а сверху владелец команды стоит...)
Ответить
NewLife
1768565596
Обиженка. Если Юран собирается когда-нибудь продолжить тренерскую карьеру в России, то такие высказывания некорректны и не от большого ума.
Ответить
Spartak_forv@
1768570058
Толи дело честный Барсик,занял место местного турецкого самородка тренерского в Серике,и ещё и сынишку прописал там,не дав развиться местному турецкому Роналдо
Ответить
alefreddy
1768572013
критиковать все могут а как до дела...
Ответить
timon2401
1768572927
Сложнее другое, когда в прошлом талантливые игроки возомнили себя тренерами, причем в конкретном данном случае очень бездарным тренером…
Ответить
