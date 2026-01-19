Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Колосков – о футболисте «Зенита»: «Может, у человека две извилины в голове»

Колосков – о футболисте «Зенита»: «Может, у человека две извилины в голове»

19 января, 18:06
14

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.
  • Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Ничего не сделаешь, чтобы Вендел не опаздывал на сборы. У него в контракте прописаны все наказания за опоздания. Только у него подход непрофессиональный.

Никто не знает, что у него в голове. Может, там две извилины. Нормальный человек себе такого бы не позволил.

Они любят кичиться, что они профессиональные футболисты. А в чeм профессионализм? Деньги есть и теперь откупится?

А тут отношение – у меня много денег, я заплачу штраф. Это непрофессиональный подход. Это подход уличного пацана какого-то.

Деньги на него не действуют, ну, посадят его на скамейку на несколько матчей, но лучше от этого «Зениту» не будет, хотя он и играет-то то уже плохо. Семак опять будет действовать согласно пунктам в контракте, но все эти капризы не красят футболиста. У человека мало разума.

Влияют ли эти постоянные опоздания на его репутацию? Да у него нет никакой репутации. Он непрофессиональный спортсмен. К нему будет везде соответствующее отношение. Играет он всe хуже и хуже, поэтому Семак должен принимать более кардинальные меры», – заявил Колосков.

Колосков высказался о сравнении нового тренера «Спартака» с Каррерой 2
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026 22
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Колосков Вячеслав
...уефан
1768836325
...на гнутые пальцы Вендела, Его Преподобие не нашёл ничего лучшего, чем прогнуться под него самому...
Ответить
Император 1
1768836945
Правильно
Ответить
subbotaspartak
1768836965
Две извилины - это роскошь, по себе знаю
Ответить
Император Бомжей
1768837614
Вообще я считаю Колосков всё верно сказал В первую очередь, это отношение к клубу и товарищам по команде))
Ответить
neveldomha
1768839484
Судя по игре абсолютного большинства игроков РПЛ, соблюдающих дисциплину, у них и одна извилина не у всех в наличии.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1768841028
Г.а.н.д.о.н пркончучий. Болотных знатно нагинает.Нагинал,и будет нагинать.
Ответить
Cleaner
1768841234
В прошлом году простили, потому и чемпионами не стали. Мягкий Семак тренер, игроки им как хотят крутят...(((
Ответить
шахта Заполярная
1768842847
Да видел вендел сережу и всех остальных на веретене. Бабла зинка насыпала, на все жизнь хватит, что еще цыгану нужно
Ответить
Бумбраш
1768845302
Это зинаидовская традиция,зимой на сырожу складывать болты
Ответить
Александр-Юрков-vkontakte
1768899721
У Колоска их вообще нет. Просто Вендел любит родню, а родни много пока всех ненависть не отпускают. ☝️
Ответить
