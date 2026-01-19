Колосков – о футболисте «Зенита»: «Может, у человека две извилины в голове»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Ничего не сделаешь, чтобы Вендел не опаздывал на сборы. У него в контракте прописаны все наказания за опоздания. Только у него подход непрофессиональный.

Никто не знает, что у него в голове. Может, там две извилины. Нормальный человек себе такого бы не позволил.

Они любят кичиться, что они профессиональные футболисты. А в чeм профессионализм? Деньги есть и теперь откупится?

А тут отношение – у меня много денег, я заплачу штраф. Это непрофессиональный подход. Это подход уличного пацана какого-то.

Деньги на него не действуют, ну, посадят его на скамейку на несколько матчей, но лучше от этого «Зениту» не будет, хотя он и играет-то то уже плохо. Семак опять будет действовать согласно пунктам в контракте, но все эти капризы не красят футболиста. У человека мало разума.

Влияют ли эти постоянные опоздания на его репутацию? Да у него нет никакой репутации. Он непрофессиональный спортсмен. К нему будет везде соответствующее отношение. Играет он всe хуже и хуже, поэтому Семак должен принимать более кардинальные меры», – заявил Колосков.