  • Суд вынес итоговое решение по разбирательству Роналду с «Ювентусом»

Суд вынес итоговое решение по разбирательству Роналду с «Ювентусом»

19 января, 16:08
3

Судья по трудовым спорам Турина Джан Лука Робальдо рассмотрел апелляцию «Ювентуса» по делу Криштиану Роналду.

  • Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.
  • В период пандемии коронавируса он заключил тайное соглашение с «Ювентусом», согласившись отложить выплату зарплаты на более поздний срок.
  • В рамках этой сделки туринцы до сих пор не перевели нападающему обещанные 19,9 млн евро.

В 2024 году суд частично удовлетворил ходатайство Роналду, уменьшив сумму компенсации до 9,77 миллиона евро + проценты.

«Ювентус» обжаловал это решение, но его апелляцию сегодня отклонили. Теперь общая сумма с учетом процентов составила около 11 миллионов евро.

Также клуб покроет судебные издержки.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768831141
Тайное)) Бабки в конверте платили всем игрокам, вот тебе и вся тайна, бабки закончились, попросили отсрочить платеж у Роналду, пошел им на встречу, а его решили кинуть, итог -11 лямов))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768833187
ну, судью теперь найдут в реке или море)))
Ответить
