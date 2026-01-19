Суд вынес итоговое решение по разбирательству Роналду с «Ювентусом»

Судья по трудовым спорам Турина Джан Лука Робальдо рассмотрел апелляцию «Ювентуса» по делу Криштиану Роналду.
- Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.
- В период пандемии коронавируса он заключил тайное соглашение с «Ювентусом», согласившись отложить выплату зарплаты на более поздний срок.
- В рамках этой сделки туринцы до сих пор не перевели нападающему обещанные 19,9 млн евро.
В 2024 году суд частично удовлетворил ходатайство Роналду, уменьшив сумму компенсации до 9,77 миллиона евро + проценты.
«Ювентус» обжаловал это решение, но его апелляцию сегодня отклонили. Теперь общая сумма с учетом процентов составила около 11 миллионов евро.
Также клуб покроет судебные издержки.
Источник: La Gazzetta dello Sport