Челестини предложил экс-игрока «Реала» и «Баварии» на замену Дивееву

Стало известно о новом варианте усиления центра обороны ЦСКА.

Армейцы ищут замену для Игоря Дивеева, ушедшего в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.

Клуб заинтересовался Флавьюсом Данильюком из «Базеля». Это кандидатура главного тренера Фабио Челестини.

24-летний австриец – запасной вариант, если не удастся договориться о трансфере Кике Саласа из «Севильи».

При этом в «Базеле» пока не уверены, что будут заключать сделку с клубом из России.