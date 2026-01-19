Челестини предложил экс-игрока «Реала» и «Баварии» на замену Дивееву

Стало известно о новом варианте усиления центра обороны ЦСКА.
Армейцы ищут замену для Игоря Дивеева, ушедшего в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
Клуб заинтересовался Флавьюсом Данильюком из «Базеля». Это кандидатура главного тренера Фабио Челестини.
24-летний австриец – запасной вариант, если не удастся договориться о трансфере Кике Саласа из «Севильи».
При этом в «Базеле» пока не уверены, что будут заключать сделку с клубом из России.
- Данильюк перебрался в Швейцарию в сентябре.
- Он забил 3 гола в 20 матчах.
- Ранее защитник выступал за молодeжные команды «Реала» и «Баварии», «Ниццу», «Салернитану», «Зальцбург» и «Верону».
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet