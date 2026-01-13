Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Зенит» за интерес к нападающему «Крузейро» Кайо Жорже.

«Зенит» все на те же грабли наступает. У меня ощущение, что от тоски по европейским соревнованиям стали участниками вот этих бразильских мыльных опер.

Я уже запутался в названиях клубов, в именах этих футболистов, я уже не понимаю, футболисты ли это или актеры.

Один приехал, за него заплатили 30 миллионов, потом он говорит: «Нахрен я сюда приехал, и вообще я сюда не хотел приезжать, просто мне мой президент сказал, что я должен приехать».

То есть «Зенит» платит огромные деньги за Жерсона, футболист сам говорит, что не хочет тут играть, мол его из-под палки отправили сюда, чтобы у вас выкачать деньги, эти 30 миллионов, а «Зенит» всe равно берeт.

Вот поэтому «Зенит» и проиграл сейчас «Краснодару», бразильцы приезжают, у них мотивация, и «Зенит» начинает играть в этот академичный футбол, они техничные ребята, но я их называю дырдырщиками.

На сегодняшний день пока сборная Бразилии не впечатляет, на прошлом чемпионате мира, по-моему, она в 1/8 финала вылетела. Сегодня другое направление футбола. Я понимаю, что «Зенит» берeт пример с «Шахтeра», как это было в своe время, но это было 20 лет назад, когда бразильцы реально были сильными.

А сегодня не так много бразильцев в командах, да, безусловно, они есть, но такого количества, как в «Зените», мне кажется, ни в одной команде нет. Я имею в виду в Европе.

И они продолжают, и опять какой-нибудь придет. Такое ощущение, будто они приходят из этих мыльных сериалов, вот один какой-нибудь Жорже меняется на какого-нибудь Сантьяго.

У меня вопрос: они сами-то помнят, о ком говорят? Думал, эта история с Жерсоном их чему-то научит, но смотрю, ничему не научит.

Ничем особо выдающимся никто из бразильцев в «Зените» не обладает, ну, Педро, может быть, молодой, перспективный. Не скажу, что кто-то, кого они взяли, был талантливым.

Раньше были Халк, Витсель, а сейчас нет таких Халков. Есть просто неплохие футболисты на уровне Бахрейна, Вьетнама и Кубы», – сказал Селюк.