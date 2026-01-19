Введите ваш ник на сайте
Британия лишила гражданства сотрудника «Зенита»

19 января, 21:15
3

Редактор иностранных медиа «Зенита» Марк Буллен лишен британского гражданства.

«Наш старый приятель Марк Буллен родился в Лондоне и работает в «Зените» больше десяти лет в должности редактора иностранных медиа. Вирусные шутки про «Арсенал» и «Тоттенхэм», международные премии за лучшие соцсети и вот это вот все.

В 2022 он получил гражданство России, а на днях пришла новость – Британия лишила Марка гражданства. Говорят, это чуть ли не первый случай в истории с лишением британского гражданства, приобретенного по рождению.

Впрочем, Марк не сильно расстраивается – в Петербурге у него семья и работа в «Зените». Ну и невероятная карьера – от сотрудника лондонской полиции и автора специфической криминальной литературы до лучшего клуба России», – сообщило объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка».

  • На иностранные аккаунты «Зенита» подписаны тысячи человек.
  • Команда идет в РПЛ на 2-м месте.
  • Сейчас она на сборе в Катаре.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Зенит
