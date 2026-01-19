Введите ваш ник на сайте
Дивеев впервые назвал причину трансфера из ЦСКА в «Зенит»

19 января, 19:19
11

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о трансфере из ЦСКА.

– Если говорить о принятии решения по поводу подписания контракта с «Зенитом» – как это было?

– Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны «Зенита», о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьeй. Взвесили все за и против, в итоге приняли решение.

– Когда узнали об интересе со стороны «Зенита»?

– Примерно в середине ноября.

– Что было на чашах весов?

– Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в «Зените» очень высокая, значит, будет что доказывать.

  • Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
...уефан
1768840187
...складно спел! Новый вызов... Конкуренция... Твой паспорт вне конкуренции...
Ответить
Интерес
1768841061
Во,мля, любит преодолевать трудности!И ничего личного и материального.Это на стройку зимой.
Ответить
Artemka444
1768842360
Еще и доплатили космос конечно
Ответить
Бывалый1488
1768842841
В ЦСКА был максимум его возможностей)
Ответить
val69
1768842992
Новый вызов - это з/п.... Ну, как тут не принять вызоффф
Ответить
Айболид
1768844466
скока ханженского перехрюкивания то ! надо полагать , что эти типы никогда в своей жизни не заикались по поводу повышения з/п или не искали новой , высокооплачиваемой работы . Срамъ !
Ответить
Бумбраш
1768844657
Ещё один захотел админ ресурсных трофеев и шампиенств.одна айболидка тут стонет про деньги,как проститутка на трассе.
Ответить
vmonomah17
1768844664
Устал бегать, играть, добиваться попадания в основу.. Хочется много денег и сидеть на лавке, покуривая))) А мог бы сейчас в Арсенале в АПЛ бегать
Ответить
boris63
1768900719
Прям так взяли и забрали, ну и клоуны у бомбы. Смешнее ничего придумать не могли.
Ответить
