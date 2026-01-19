Дивеев впервые назвал причину трансфера из ЦСКА в «Зенит»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о трансфере из ЦСКА.
– Если говорить о принятии решения по поводу подписания контракта с «Зенитом» – как это было?
– Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны «Зенита», о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьeй. Взвесили все за и против, в итоге приняли решение.
– Когда узнали об интересе со стороны «Зенита»?
– Примерно в середине ноября.
– Что было на чашах весов?
– Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в «Зените» очень высокая, значит, будет что доказывать.
- Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
- Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»