Селюк предложил Корнееву спор на 10 миллионов рублей

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нового главного тренера «Рубина» Франка Артиги, высказался о назначении испанца в казанский клуб.

«Понятно, что в пятерку будет сложно войти в этом сезоне. Эти 12 игр будут даны Артиге под то, чтобы он разобрался внутри коллектива – кто нужен, кто боеспособен, а с кем надо попрощаться. И потихоньку к лету готовить команду, которая будет уже выполнять реальную задачу на следующий сезон.

Читаю много экспертов‑завистников по поводу назначения Артиги. Корнеев говорит, как якобы можно за такого тренера заплатить. Тут открою завесу: когда Артига был в «Химках», Корнеев хотел ему впарить в команду какого‑то болгарина‑неходячку. Но Артига отказался, потому Корнеев говорит про него не очень хорошо. Мы можем поспорить с Корнеевым на определенную круглую сумму.

Думаю, Артига будет одним из лучших тренеров РПЛ в следующем сезоне. Игра «Рубина» изменится в лучшую сторону, она будет более атакующей. Тем более в команде есть такой нападающий как Даку – есть кому забивать. «Рубин» точно сделал правильный выбор.

Так что можем поспорить на 10 миллионов рублей, что у «Рубина» в следующем сезоне будет поступательное движение. Они не поднимались выше седьмого до этого, а в следующем они поднимутся выше. Думаю, что будут в пятерке.

Но пока я говорю просто про поступательное движение, так как надо смотреть, какие возможности будут предоставлены по приобретению игроков, например. Вдруг никого нельзя будет приобрести. Но что будет поступательное движение – гарантирую на 100%. Причем свой выигрыш готов пустить на благотворительность, на детский футбол. Корнеев может даже скинуться вместе с Гришиным и Мором», – сказал Селюк.