Быстров назвал российских нападающих, способных усилить «Зенит»

Владимир Быстров порассуждал о возможных вариантах усиления атаки «Зенита» за счет других клубов РПЛ.

Зимой петербургскую команду покинут Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

После этого единственным форвардом в «Зените» останется Александр Соболев.

«Без понятия, честно говоря. Всe зависит от того, как хочет главный тренер. Естественно, он хочет, я уверен, ещe одного нападающего. Купят они или нет – кота в мешке никто не хочет брать, наверное.

Нападающие – это не та позиция, где можно рисковать, брать какого-то, не знаю, заиграет, не заиграет, тем более в «Зените» на такую позицию.

Из РПЛ нападение у «сине-бело-голубых» может усилить Тюкавин, Воробьeв из «Локомотива». Вообще из русских выбор в целом не особо велик», – заявил Быстров.