«Вообще не сработались: экс-игрок сборной России рассказал о конфликтах с Талалаевым

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов рассказал, что не смог сработаться с тренером Андреем Талалаевым, когда тот возглавлял «Ахмат».

– Вы также успели потренироваться под руководством Андрея Талалаева. Были удивлены его успехам в «Балтике»?

– Удивился. Нравится эта команда, она очень достойно выглядит. Видна рука тренера, и качество игроков хорошее. Это уже готовая команда, результатов которой не стоит удивляться.

– Говорят про жeсткую дисциплину Талалаева. Помните ли что-нибудь подобное от него в «Ахмате»?

– Она не то чтобы жeсткая… Она была своеобразной в том плане, что к одним применяется, а к другим нет. Кто ему удобен – к тем она нисколько не применялась. Не знаю, как сейчас у него в «Балтике».

– Применялась ли к вам эта дисциплина?

– Много раз! Ко мне она, по-моему, только и применялась. [Смеeтся].

– Был какой-то личный конфликт?

– Много конфликтовали с ним, и штрафов было много. К сожалению, вообще не сработались с ним.

– Как считаете, удастся ли ему продолжить успех после зимней паузы? И на каком месте ждать команду из Калининграда по окончании сезона?

– Задел от седьмого места там уже большой, думаю, в топ-6 они попадут.