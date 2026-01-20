«Вообще не сработались: экс-игрок сборной России рассказал о конфликтах с Талалаевым

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов рассказал, что не смог сработаться с тренером Андреем Талалаевым, когда тот возглавлял «Ахмат».
– Вы также успели потренироваться под руководством Андрея Талалаева. Были удивлены его успехам в «Балтике»?
– Удивился. Нравится эта команда, она очень достойно выглядит. Видна рука тренера, и качество игроков хорошее. Это уже готовая команда, результатов которой не стоит удивляться.
– Говорят про жeсткую дисциплину Талалаева. Помните ли что-нибудь подобное от него в «Ахмате»?
– Она не то чтобы жeсткая… Она была своеобразной в том плане, что к одним применяется, а к другим нет. Кто ему удобен – к тем она нисколько не применялась. Не знаю, как сейчас у него в «Балтике».
– Применялась ли к вам эта дисциплина?
– Много раз! Ко мне она, по-моему, только и применялась. [Смеeтся].
– Был какой-то личный конфликт?
– Много конфликтовали с ним, и штрафов было много. К сожалению, вообще не сработались с ним.
– Как считаете, удастся ли ему продолжить успех после зимней паузы? И на каком месте ждать команду из Калининграда по окончании сезона?
– Задел от седьмого места там уже большой, думаю, в топ-6 они попадут.
- 53-летний Талалаев был главным тренером «Ахмата» в 2020–2022 годах. Сейчас он тренирует «Балтику», которая занимает 5-е место в РПЛ в текущем сезоне.
- 36-летний Семенов завершил карьеру в 2024 году.