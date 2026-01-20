Быстров сказал, что будет делать «Зенит» при ужесточении лимита

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что клуб не изменит вектор развития с ужесточением лимита на легионеров.

«Будет новый лимит – тогда будут покупать российских футболистов у других клубов. Зачем кого-то куда-то растить, ждать и так далее, когда можно просто насыпать денег и купить, как делают «Зенит» и всe. В чeм проблема-то? Если ресурсы позволяют так делать, смысл какой?» – скаазал Быстров.