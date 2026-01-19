ЦСКА открестился от интереса к участнику Кубка Африки

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поставил точку в слухах о покупке форварда «Леванте» Карла Этта-Эйонга.
Сообщалось, что армейцы готовы заплатить более 30 миллионов евро за 22-летнего камерунца, который провел 4 матча на завершившемся Кубке африканских наций и забил 1 гол.
«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке, не делали и не собираемся делать никаких предложений, которые обсуждаются в испанских СМИ.
У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, на которого мы очень рассчитываем, поэтому сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», – сказал Брейдо.
- В этом сезоне Эйонг забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах за «Леванте».
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- На футболиста претендует «Барселона».
Источник: «Спорт-Экспресс»