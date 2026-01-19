ЦСКА открестился от интереса к участнику Кубка Африки

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поставил точку в слухах о покупке форварда «Леванте» Карла Этта-Эйонга.

Сообщалось, что армейцы готовы заплатить более 30 миллионов евро за 22-летнего камерунца, который провел 4 матча на завершившемся Кубке африканских наций и забил 1 гол.

«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке, не делали и не собираемся делать никаких предложений, которые обсуждаются в испанских СМИ.

У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, на которого мы очень рассчитываем, поэтому сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», – сказал Брейдо.