Дивеев сказал, на какой европейский город похож Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от жизни в Санкт-Петербурге.
«Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт-Петербург.
Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем-то похож на Париж.
Правда, есть свои нюансы – бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного.
Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая», – сказал центральный защитник.
- Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
- Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»