Дивеев сказал, на какой европейский город похож Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от жизни в Санкт-Петербурге.

«Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт-Петербург.

Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем-то похож на Париж.

Правда, есть свои нюансы – бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного.

Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая», – сказал центральный защитник.