«Краснодар» вышел из переговоров по уругвайскому форварду

«Краснодар» больше не претендует на нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли.
Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Виталий Карасев.
– Какой сейчас статус у Боселли?
– На данный момент Боселли – наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад «Краснодар» вышел из сделки.
Я знаю, что есть ещe ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймeм, продаeм Хуана или нет.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 млн евро.
- Контракт уругвайца с «Пари НН» истекает через полгода.
Источник: «Матч ТВ»