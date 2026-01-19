«Краснодар» вышел из переговоров по уругвайскому форварду

«Краснодар» больше не претендует на нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли.

Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Виталий Карасев.

– Какой сейчас статус у Боселли?

– На данный момент Боселли – наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад «Краснодар» вышел из сделки.

Я знаю, что есть ещe ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймeм, продаeм Хуана или нет.