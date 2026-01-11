Боселли, по которому работает «Краснодар», прогулял медосмотр «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли не прибыл на медосмотр в клинике «Лужники» в Москве. Он может перейти в «Краснодар».
Ситуацию прокомментировал пресс-атташе нижегородцев Артем Лисовский.
«Боселли на УМО не задействован. Но это вовсе не значит, что игрока точно не будет на сборах «Пари НН».
Напомню, что у Хуана действующий контракт. Посмотрим, что будет дальше.
13 января у «Пари НН» начинаются сборы в Анталье. Если ничего в ближайшие дни не произойдет, можно ожидать Хуана в тренировочном лагере клуба.
Там же, на сборах, решится вопрос с медосмотром», – написал Лисовский.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 млн евро.
- Контракт уругвайца с «Пари НН» истекает через полгода.
Источник: телеграм-канал Артема Лисовского