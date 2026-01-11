Боселли, по которому работает «Краснодар», прогулял медосмотр «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли не прибыл на медосмотр в клинике «Лужники» в Москве. Он может перейти в «Краснодар».

Ситуацию прокомментировал пресс-атташе нижегородцев Артем Лисовский.

«Боселли на УМО не задействован. Но это вовсе не значит, что игрока точно не будет на сборах «Пари НН».

Напомню, что у Хуана действующий контракт. Посмотрим, что будет дальше.

13 января у «Пари НН» начинаются сборы в Анталье. Если ничего в ближайшие дни не произойдет, можно ожидать Хуана в тренировочном лагере клуба.

Там же, на сборах, решится вопрос с медосмотром», – написал Лисовский.