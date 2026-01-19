Карпин посетит матч Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не спешит покидать Испанию.

Вчера он посетил матч 20‑го тура Примеры между «Сосьедадом» и «Барселоной» (2:1).

На очереди – игра Лиги чемпионов «Реал» – «Монако» в Мадриде.

«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели. К сожалению, Арсен Захарян не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. Потому что на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта» Арсен может быть в строю, так что посмотрим.

Завтра посмотрим «Реал Мадрид» – «Монако», заодно и с Саней Головиным пообщаемся. Как он себя чувствует, и вообще как дела.

Так что все хорошо, даже замечательно, я бы сказал. Всем привет!» – заявил Карпин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.