Карпин посетит матч Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не спешит покидать Испанию.
Вчера он посетил матч 20‑го тура Примеры между «Сосьедадом» и «Барселоной» (2:1).
На очереди – игра Лиги чемпионов «Реал» – «Монако» в Мадриде.
«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели. К сожалению, Арсен Захарян не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. Потому что на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта» Арсен может быть в строю, так что посмотрим.
Завтра посмотрим «Реал Мадрид» – «Монако», заодно и с Саней Головиным пообщаемся. Как он себя чувствует, и вообще как дела.
Так что все хорошо, даже замечательно, я бы сказал. Всем привет!» – заявил Карпин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
- «Реал» примет «Монако» во вторник в 23:00 мск.
- Команды занимают 7-е и 19-е место в таблице общего этапа ЛЧ соответственно.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина