Юран отклонил несколько предложений

Российский тренер Сергей Юран сделал заявление о сроках возвращения к работе.

– Сергей Николаевич, когда состоится ваше тренерское возвращение?

– Конечно, мне уже хочется возобновить работу, потому что для тренера, как и для игрока, нужна постоянная практика.

Я уже отклонил несколько предложений, потому что готов работать только в клубах с серьезными задачами.