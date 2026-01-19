Юран отклонил несколько предложений

Российский тренер Сергей Юран сделал заявление о сроках возвращения к работе.
– Сергей Николаевич, когда состоится ваше тренерское возвращение?
– Конечно, мне уже хочется возобновить работу, потому что для тренера, как и для игрока, нужна постоянная практика.
Я уже отклонил несколько предложений, потому что готов работать только в клубах с серьезными задачами.
- 56-летний Юран в конце октября покинул турецкий «Серик Беледиеспор».
- До этого он тренировал «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Источник: «РБ Спорт»