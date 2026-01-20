Бевеев: «За победу над «Спартаком» в «Уралане» давали машины, но в «Балтике» мы играем за идею»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о мотивации игроков клуба из Калининграда.

– Хотите повторить то, что когда-то в вашей родной Калмыкии сделал «Уралан», который в дебютный год в высшей лиге стал седьмым?

– Согласен, да. Ту команду дома до сих пор любят и помнят. Почти 30 лет прошло, а про них вспоминают в Элисте.

– Тогда трем представителям «Уралана» Кирсан Илюмжинов дал звание героев Калмыкии. Вы бы хотели подобного титула от Калининградской области?

– Нет-нет. Такие истории уже закончились. Я знаю, что тогда давали машины за победу над «Спартаком». Кажется, вратарю за отбитый пенальти, автору гола и главному тренеру. Но в «Балтике» мы играем за идею.