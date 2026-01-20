Клуб РПЛ может купить Джикию за 1 миллион евро

Защитник Георгий Джикия может перейти в «Ахмат» из «Антальяспора».
Турецкий клуб готов отпустить россиянина за 1 миллион евро.
Джикия – один из главных вариантов для «Ахмата», поскольку имеет паспорт РФ, нравится главному тренеру грозненцев Станиславу Черчесову и сам хочет уехать из Турции.
Переход, скорее всего, произойдeт, если клуб РПЛ продаст защитника Надера Гандри в «Клуб Африкен». Тунисцы хотят подписать с ним контракт в ближайшее время, так как продают своего основного центрального защитника Али Юссефа в «Нант» и получат за него скромные 500 тысяч евро. Эту сумму они рассчитывают вложить в Гандри.
Но «Ахмат» хочет получить за игрока 1 миллион евро, чтобы приобрести Джикию. Теперь в «Клуб Африкен» обдумывают стратегию ведения переговоров.
«Одна из тактик надавить на «Ахмат» тем, что уже летом смогут забрать Надера бесплатно, так как тогда у него заканчивается контракт. Поэтому, мол, надо соглашаться на 500 тысяч евро. Но грозненцы собираются настаивать на своeм», – написал источник.
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел 13 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
- 30-летний Гандри в текущем сезоне сыграл за «Ахмат» в 22 встречах, отметился 1 забитым мячом.