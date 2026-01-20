В «Ахмате» прокомментировали новость о подписании Джикии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе грозненцев к игроку «Антальяспора» Георгию Джикии.
Также сообщалось о возможном уходе защитника команды из Чечни Надера Гандри в «Клуб Африкен».
«Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений. У него есть действующий контракт с нами, и он находится в клубе», – сказал Айдамиров.
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел 13 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
- 30-летний Гандри в текущем сезоне сыграл за «Ахмат» в 22 встречах, отметился 1 забитым мячом.
Источник: «Спорт-Экспресс»