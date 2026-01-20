В «Ахмате» прокомментировали новость о подписании Джикии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе грозненцев к игроку «Антальяспора» Георгию Джикии.

Также сообщалось о возможном уходе защитника команды из Чечни Надера Гандри в «Клуб Африкен».

«Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений. У него есть действующий контракт с нами, и он находится в клубе», – сказал Айдамиров.