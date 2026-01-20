Юран допустил, что уедет из России в ближайшее время

Российский тренер Сергей Юран высказался о предложениях по работе.
– Есть ли какие‑то предложения от клубов?
– Пока конкретики нет. Были предложения из Первой лиги, но без задач. Понятно, что это неинтересно – я уже через это проходил. Сейчас нахожусь в творческом отпуске.
– То есть вы можете себе спокойно позволить отказаться?
– Я всегда говорил: если в Первой лиге есть задачи – это одно, а если без задач – это не для меня. Конкретных предложений не было, но не исключаю, что в ближайшее время могу покинуть Российскую Федерацию.
- Последним клубом 56-летнего Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.
- Ранее специалист возглавлял «Химки» и «Пари НН» в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»