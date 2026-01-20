Юран допустил, что уедет из России в ближайшее время

Российский тренер Сергей Юран высказался о предложениях по работе.

– Есть ли какие‑то предложения от клубов?

– Пока конкретики нет. Были предложения из Первой лиги, но без задач. Понятно, что это неинтересно – я уже через это проходил. Сейчас нахожусь в творческом отпуске.

– То есть вы можете себе спокойно позволить отказаться?

– Я всегда говорил: если в Первой лиге есть задачи – это одно, а если без задач – это не для меня. Конкретных предложений не было, но не исключаю, что в ближайшее время могу покинуть Российскую Федерацию.