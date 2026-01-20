Агент Джикии высказался о возвращении игрока в РПЛ

Владимир Кузьмичeв, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.
«Георгий продолжает выступать за турецкий «Антальяспор». Официальных предложений о трансфере в российские клубы, включая «Ахмат», не поступало. На текущий момент нет оснований считать информацию о переходе Георгия Джикии в «Ахмат» достоверной», – сказал Кузьмичeв.
Сообщалось, что Джикия перейдeт в «Ахмат», если грозненский клуб договорится о продаже Насера Гандри в «Клуб Африкен».
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел 13 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru