Карседо сказал, что будет делать с Бонгонда

20 января, 12:55
5

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что определится с будущим вингера Тео Бонгонда поссле личного разговора с футболистом.

Бонгонда и защитник красно-белых Кристофер Ву в декабре-январе выступали на Кубке Африки.

– В каком состоянии ждете африканских легионеров? И когда приедет Бабич?

– Ву и Бонгонда присоединятся к нам на втором сборе. Я думаю, что они будут в хорошем состоянии. У Тео была небольшая проблема, но мы посмотрим, думаю, что все будет в порядке. Бабича я хорошо знаю, он играл в Испании. Сейчас занимается восстановлением, думаю, в ближайшее время он к нам присоединится. Мы желаем ему скорейшего восстановления.

– Есть слухи про Тео, он может уйти. Вам он нужен?

– Он приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать.

  • 30-летний Бонгонда провел за «Спартак» 5 матчей в этом сезоне.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Бабич Срджан Ву Кристофер Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
Anatolcherrrdan
1768904295
Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «stavkaprognozru». Сайт. Им 13 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.
Ответить
alefreddy
1768912018
Тео отцепят и так много легионеров
Ответить
Прокс
1768915809
Фуу,Бомба, уже пора,опять бесплатно!!!
Ответить
zigbert
1768926410
Ужесточение лимита на легионеров приведет к тому что многие клубы будут освобождаться от них. Останутся самые нужные и полезные. Тренерам придется ломать голову.
Ответить
