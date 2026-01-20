Карседо сказал, что будет делать с Бонгонда

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что определится с будущим вингера Тео Бонгонда поссле личного разговора с футболистом.

Бонгонда и защитник красно-белых Кристофер Ву в декабре-январе выступали на Кубке Африки.

– В каком состоянии ждете африканских легионеров? И когда приедет Бабич?

– Ву и Бонгонда присоединятся к нам на втором сборе. Я думаю, что они будут в хорошем состоянии. У Тео была небольшая проблема, но мы посмотрим, думаю, что все будет в порядке. Бабича я хорошо знаю, он играл в Испании. Сейчас занимается восстановлением, думаю, в ближайшее время он к нам присоединится. Мы желаем ему скорейшего восстановления.

– Есть слухи про Тео, он может уйти. Вам он нужен?

– Он приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать.