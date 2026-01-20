Оценены шансы «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов

Агент Паулу Барбоза высказался об опоздании полузащитника «Зенита» Вендела на сборы команды.

15 января петербуржцы начали подготовку к возобновлению сезона без бразильца.

– Как думаете, может ли «Зенит» продать Вендела?

– Я не думаю, что клуб должен продавать игрока в зависимости от приезда. Это вопрос дисциплины. Вендел в этом плане не только в России имел проблемы. Он редко появлялся вовремя. Мне кажется, что это не может быть основанием для продажи Вендела. Штрафы есть.

– Есть ли к Венделу интерес из Бразилии?

– В Бразилии всегда есть интерес. Есть игроки, к которым всегда есть интерес. Здесь главное, какие интересы защищает «Зенит».

– Можно ли получить за Вендела 20 миллионов евро?

– Нет. В зимнее трансферное окно нет.