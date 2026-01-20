Оценены шансы «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов

Агент Паулу Барбоза высказался об опоздании полузащитника «Зенита» Вендела на сборы команды.
15 января петербуржцы начали подготовку к возобновлению сезона без бразильца.
– Как думаете, может ли «Зенит» продать Вендела?
– Я не думаю, что клуб должен продавать игрока в зависимости от приезда. Это вопрос дисциплины. Вендел в этом плане не только в России имел проблемы. Он редко появлялся вовремя. Мне кажется, что это не может быть основанием для продажи Вендела. Штрафы есть.
– Есть ли к Венделу интерес из Бразилии?
– В Бразилии всегда есть интерес. Есть игроки, к которым всегда есть интерес. Здесь главное, какие интересы защищает «Зенит».
– Можно ли получить за Вендела 20 миллионов евро?
– Нет. В зимнее трансферное окно нет.
- 28-летний Вендел в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 15 миллионов евро.
Источник: «Спорт день за днём»