Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выразил надежду, что полузащитник Маркиньос останется в клубе.
– Готовы ли отпустить Маркиньоса в «Црвену Звезду» к Станковичу?
– Я понимаю, что Станкович хочет его себе, потому что он очень хорошо знает Маркиньоса. Тем не менее, на мой взгляд, он здесь еще не показал того, что может. И он сам это знает. Маркиньос еще многое может дать «Спартаку» и болельщикам, добиться здесь чего‑то большего. Надеюсь, что он останется на радость всем нам.
- Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила «Спартаку» 5 миллионов евро за 26‑летнего бразильца.
- Маркиньос в это сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник: «Матч ТВ»