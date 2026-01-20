Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выразил надежду, что полузащитник Маркиньос останется в клубе.

– Готовы ли отпустить Маркиньоса в «Црвену Звезду» к Станковичу?

– Я понимаю, что Станкович хочет его себе, потому что он очень хорошо знает Маркиньоса. Тем не менее, на мой взгляд, он здесь еще не показал того, что может. И он сам это знает. Маркиньос еще многое может дать «Спартаку» и болельщикам, добиться здесь чего‑то большего. Надеюсь, что он останется на радость всем нам.