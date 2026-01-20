Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал об адаптации в новом клубе.

Он перешел к красно-синим из «Зенита» 11 января.

«Об интересе ЦСКА с знал с октября. Следит за ними, знал, как они играют. Решиться на переход было несложно. Я тогда мало играл.

Когда я шел в отпуск, предложение уже было сформировано. Я подключился на этапе окончательного согласования. Лично с Фабио [Челестини] не обсуждал переход, но понимал его игровую концепцию. Все мне близко. ЦСКА – большой клуб, это и помогло мне принять решение. Я знаю все команды в России, мне нужно завершить адаптацию и забить как можно больше голов.

В ЦСКА я пока недолго. У нас есть Акинфеев, Мойзес, Ваня Обляков, Баринов, он опытный игрок. Это все наши лидеры. Против Мойзеса играть тяжелее всего. Теперь мы по одну сторону баррикад. И это очень хорошо.

Я живу настоящим. В «Зените» ко мне очень хорошо относились, они поняли мои позицию, поэтому я оказался в ЦСКА. Пока не привык к холодам, но я делаю свою работу. К холодам можно привыкнуть. Мне отлично живется в России», – сказал Гонду.