Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА

20 января, 13:12
2

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал об адаптации в новом клубе.

Он перешел к красно-синим из «Зенита» 11 января.

«Об интересе ЦСКА с знал с октября. Следит за ними, знал, как они играют. Решиться на переход было несложно. Я тогда мало играл.

Когда я шел в отпуск, предложение уже было сформировано. Я подключился на этапе окончательного согласования. Лично с Фабио [Челестини] не обсуждал переход, но понимал его игровую концепцию. Все мне близко. ЦСКА – большой клуб, это и помогло мне принять решение. Я знаю все команды в России, мне нужно завершить адаптацию и забить как можно больше голов.

В ЦСКА я пока недолго. У нас есть Акинфеев, Мойзес, Ваня Обляков, Баринов, он опытный игрок. Это все наши лидеры. Против Мойзеса играть тяжелее всего. Теперь мы по одну сторону баррикад. И это очень хорошо.

Я живу настоящим. В «Зените» ко мне очень хорошо относились, они поняли мои позицию, поэтому я оказался в ЦСКА. Пока не привык к холодам, но я делаю свою работу. К холодам можно привыкнуть. Мне отлично живется в России», – сказал Гонду.

  • 24‑летний форвард в этом сезоне провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Аргентинец подписал с ЦСКА контракт сроком до конца сезона‑2029/30.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гонду Лусиано
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1768905210
Осталось поделать Лусиано удачи во всем, пусть даже станет лучшем бомбардиром. Жаль, что теперь, он мАсковский гонду.
Ответить
Цугундeр
1768910828
Ну хоть смолчал про титулы, не замахнулся на святое)
Ответить
