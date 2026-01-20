Пономарев жестко прошелся по Соболеву: «Даже Заболотный поинтереснее»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев уничижительно высказался об уровне Александра Соболева из «Зенита».

Зимой петербургский клуб покинут Матео Кассьерра и Лусиано Гонду, после чего Соболев останется единственным центральным форвардом в команде.

«Соболев – это не нападающий, а так, черти что. Вот и все. Нашелся, подумаешь, нападающий. Его даже сравнить не с кем.

Заболотный даже поинтереснее, чем Соболев. Даже Заболотный, которому столько лет, который сидит на скамейке запасных, интереснее, он поактивнее.

Так что с таким нападением «Зениту» ловить нечего», – заявил Пономарев.