Радимов: «Феномен Булановой для меня необъясним»

Экс-зенитовец Владислав Радимов прокомментировал успехи бывшей жены Татьяны Булановой.
56-летняя певица переживает новую волну популярности – ее песни недавно завирусились в тиктоке.
– Как вы объясняете феномен Булановой, Кадышевой?
– Я Кадышеву еще могу понять, феномен Булановой для меня необъясним.
– У вас любимые исполнители кто?
– Овсиенко и «Мираж». Я всю жизнь слушал и фанател, тем более Овсиенко такая симпатичная, красивая.
Но когда у я узнал, что она поет не свои голосом, я разочаровался в два раза сильнее.
- Радимов состоял в браке с Булановой с 2005 по 2016 год.
- У них есть общий сын Никита.
Источник: ютуб-канал Fonbet