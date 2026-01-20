Радимов: «Феномен Булановой для меня необъясним»

Экс-зенитовец Владислав Радимов прокомментировал успехи бывшей жены Татьяны Булановой.

56-летняя певица переживает новую волну популярности – ее песни недавно завирусились в тиктоке.

– Как вы объясняете феномен Булановой, Кадышевой?

– Я Кадышеву еще могу понять, феномен Булановой для меня необъясним.

– У вас любимые исполнители кто?

– Овсиенко и «Мираж». Я всю жизнь слушал и фанател, тем более Овсиенко такая симпатичная, красивая.

Но когда у я узнал, что она поет не свои голосом, я разочаровался в два раза сильнее.