  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»

Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»

20 января, 14:14
9

Андрей Канчельскис объяснил проблемы «Спартака».

  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков
  • Зимой клуб назначил нового тренера – испанца Хуана Карлоса Карседо.

«Мне, честно говоря, непонятно, чего в «Спартаке» хотят. Интересно было бы задать такой вопрос руководителям. Но там непонятно, кто вообще руководитель.

«Лукойл»? «Лукойл» – это понятие растяжимое. Должен же быть какой-то конкретный человек. Всем понятно, что за «Зенит» отвечает Миллер. Поэтому все вопросы к нему. А в «Спартаке» к кому идти с вопросами? К «Лукойлу»?

Фамилия и имя к кому идти? Никто не знает. Кто и как отвечает за всe? Тоже непонятно. Если у клуба что-то не получается, то всегда обязательно виноват тренер, генеральный или спортивный директор.

У них же порой очень странные решения с назначениями принимаются. Если не ошибаюсь, как-то они брали одного из директоров из «Норвича», который где-то там в Чемпионшипе борется. И это не единичный случай, а всего один из примеров. Ну как так можно?

Я понимаю, если бы «Спартак» брал людей из мадридского «Реала» или «Барселоны». Но нет. Поэтому повторюсь, совершенно непонятно, кто и за что отвечает в «Спартаке». Ощущение, что там всe как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак», каждый тянет в свою сторону.

Кто-то полететь хочет, кто-то в воду, а кто-то пятится назад. Вот, по всей видимости, они как в басне Крылова и живут», – сказал Канчельскис.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1768907894
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
Император Бомжей
1768908466
Не, ну он то правильно говорит, на счет Лукойла, реально, даже спросить не с кого))) Там, отдельные пешки, которых и меняют, а конкретного руководителя, как будто и нет
Ответить
Цугундeр
1768908859
)) Другое тут произведенье.. "Затеяли сыграть Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки И сели на лужок под липки,– Пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет."
Ответить
NewLife
1768914277
"Фамилия и имя к кому идти? " Но ведь ты уже пришел к сраной букерской вонючке. Отъ.бись от Спартака.
Ответить
ScarlettOgusania
1768914989
вот трепло, канчелькин, будто не знает, что сейчас тренеры из гей-ропы вне зоны доступа, тем более из Реала и Барсы - совсем кукуха прохудилась на старости лет у этого психопата...)) кто только у него интервью берёт, чисто поржать для клинера..?
Ответить
Прокс
1768916014
Запустил Емеля,сви..нку в щуку,а там рак,так это клуб Муд....ок!!!!
Ответить
