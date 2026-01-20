Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»

Андрей Канчельскис объяснил проблемы «Спартака».

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков

Зимой клуб назначил нового тренера – испанца Хуана Карлоса Карседо.

«Мне, честно говоря, непонятно, чего в «Спартаке» хотят. Интересно было бы задать такой вопрос руководителям. Но там непонятно, кто вообще руководитель.

«Лукойл»? «Лукойл» – это понятие растяжимое. Должен же быть какой-то конкретный человек. Всем понятно, что за «Зенит» отвечает Миллер. Поэтому все вопросы к нему. А в «Спартаке» к кому идти с вопросами? К «Лукойлу»?

Фамилия и имя к кому идти? Никто не знает. Кто и как отвечает за всe? Тоже непонятно. Если у клуба что-то не получается, то всегда обязательно виноват тренер, генеральный или спортивный директор.

У них же порой очень странные решения с назначениями принимаются. Если не ошибаюсь, как-то они брали одного из директоров из «Норвича», который где-то там в Чемпионшипе борется. И это не единичный случай, а всего один из примеров. Ну как так можно?

Я понимаю, если бы «Спартак» брал людей из мадридского «Реала» или «Барселоны». Но нет. Поэтому повторюсь, совершенно непонятно, кто и за что отвечает в «Спартаке». Ощущение, что там всe как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак», каждый тянет в свою сторону.

Кто-то полететь хочет, кто-то в воду, а кто-то пятится назад. Вот, по всей видимости, они как в басне Крылова и живут», – сказал Канчельскис.