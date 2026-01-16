Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Не годится для футбола с таким пузом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о форме новичка «Локомотива» Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом. Клуб показал, что у него сейчас 68,3 кг при росте 164 см.

«Пивка, наверное, попил много. Возраст у него хороший, но за собой все равно следить надо.

Вера не годится для футбола с таким пузом. Он не может выполнять свои обязанности как положено.

Вес надо всегда держать в норме, даже в отпуске. Если вес гонять постоянно, то будешь себя плохо чувствовать.

В СССР не помню, чтобы с пузом на сборы приезжали. Мы всегда быстро втягивались в рабочий ритм», – заявил Пономарев.