Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа

Британский журналист Пирс Морган порассуждал о том, как Европа могла бы отреагировать на действия Дональда Трампа.

Президент США анонсировал с 1 февраля введение 10-процентных пошлин в отношении ряда европейских государств.

С 1 июня тариф может возрасти до 25 процентов.

Таким образом Трамп добивается согласия Европы передать Гренландию под американский контроль.

«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить планы по участию в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов?

Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить задуматься», – написал Морган.