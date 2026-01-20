Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа

Британский журналист Пирс Морган порассуждал о том, как Европа могла бы отреагировать на действия Дональда Трампа.
- Президент США анонсировал с 1 февраля введение 10-процентных пошлин в отношении ряда европейских государств.
- С 1 июня тариф может возрасти до 25 процентов.
- Таким образом Трамп добивается согласия Европы передать Гренландию под американский контроль.
«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить планы по участию в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов?
Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить задуматься», – написал Морган.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: твиттер Пирса Моргана