  • Главная
  • Новости
  • Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа

Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа

20 января, 17:45
18

Британский журналист Пирс Морган порассуждал о том, как Европа могла бы отреагировать на действия Дональда Трампа.

  • Президент США анонсировал с 1 февраля введение 10-процентных пошлин в отношении ряда европейских государств.
  • С 1 июня тариф может возрасти до 25 процентов.
  • Таким образом Трамп добивается согласия Европы передать Гренландию под американский контроль.

«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить планы по участию в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов?

Отказ 8 из 10 фаворитов чемпионата может заставить задуматься», – написал Морган.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: твиттер Пирса Моргана
Чемпионат мира Англия Франция Испания Германия Португалия Нидерланды Норвегия Италия
Комментарии (18)
Император Бомжей
1768920486
Тем временем Роналду, для которого это последний Чемпионат мира: А чё, в смысле бойкотировать !?)))
Ответить
Povedkin
1768920728
Дядюшка Трамп никому не дает скучать.Это второе предложение бойкотировать ЧМ-26.Гы гы
Ответить
Феликс Михайлов
1768921583
Чтобы бойкотировать, нужны стальные яйца.
Ответить
gor77
1768922793
У Европы сейчас ситуация как в кино - "Слаба на передок?", к/ф «Ширли-мырли».)))
Ответить
Октавиус
1768923281
так вот почему говорили про wild card для России))
Ответить
Fju-2
1768924091
На днях этот же Пирс Морган сделал более резонансное заявление: «Британия должна выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой выгодной сделке. Справедливо?»
Ответить
subbotaspartak
1768928433
Европа пускает пузыри, сейчас в Давосе Трамп их полопает и небо над европой станет чистым
Ответить
